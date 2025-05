Influenciadora do DF sofre tentativa de feminicídio em transmissão ao vivo

A influenciadora Luna Ambrozevicius Abrahão, 22 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio enquanto transmitia ao vivo no Instagram. Brasiliense, a jovem estava em São Paulo (SP), onde reside, quando o ex-companheiro, Alex Oliveira, desferiu nove facadas contra ela.

Luna precisou fazer duas cirurgias, uma na mão e outra no pé. Ela anunciou que já recebeu alta e saiu da capital paulista.

O crime aconteceu na segunda-feira (17/5), segundo comunicado feito no perfil da influenciadora. No domingo, ela havia terminado o relacionamento após ter sido vítima de agressão por parte do criminoso. A nota explica ainda que o homem desferiu seis facadas nas costas dela, uma na mão, uma no pé e outra na orelha.

Em nota, a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso é investigado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Segundo o texto, a polícia requisitou a prisão temporária do acusado, mas o pedido ainda não foi cumprido.

Luna conta que recebeu ajuda da tia, que chamou a ambulância, e por um vizinho, que prestou primeiros socorros. “É tão bom estar viva! Meu sentimento de gratidão será eterno!”, escreveu em postagem nas redes sociais. “Deus me deu uma segunda chance e eu a aproveitarei da forma mais linda possível!”.