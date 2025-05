Homem é preso em Ceilândia com maconha escondida no assoalho do carro

Um homem de 23 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso às 12h30 desta quinta-feira (29), em Ceilândia. Com ele, foram encontrados no assoalho traseiro do carro em que estava dois tabletes de maconha prensada. O caso ocorreu na EQNM 17/19 com atuação de agendes do 8º e 10º Batalhão da Polícia Militar.

O suspeito confessou que estava entregando drogas e que tinha mais em casa. Os agentes foram até a residência dele, no Setor Habitacional Sol Nascente, e encontraram 13kg de maconha, 590g de cocaína, 517g de crack, 62g de haxixe, um comprimido de ecstasy, duas balanças de precisão e R$ 3.540 em espécie dentro de uma mochila de entregas.

O homem foi detido e encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia, onde foi autuado por tráfico de drogas.