Fé e vacinação no fim de semana de Pentecostes

O evento de Pentecostes, que acontece neste fim de semana, de sexta-feira (6/6) a domingo (8/6), no Taguaparque, contará com o apoio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Durante os três dias de celebração, equipes de saúde atenderão os fiéis com serviços de urgência e emergência.

Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem estarão na tenda da SES-DF, ao lado direito do palco. Em casos mais graves, os pacientes serão encaminhados às unidades de referência definidas para o evento: os hospitais regionais de Taguatinga (HRT), Samambaia (HRSam) e Ceilândia (HRC).

Para ocorrências como suspeitas de infarto, insolação e crises de hipertensão, o atendimento será direcionado às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Vicente Pires, Samambaia e Ceilândia (UPA I e II).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) terá três duplas em motolâncias e uma Unidade de Suporte Básico (USB), segundo a Gerência de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel da SES-DF. Fora da área do evento, haverá uma Unidade de Suporte de Múltiplas Vítimas (USMV), preparada para situações de maior complexidade.

A SES-DF também oferecerá vacinação contra a influenza. A aplicação será feita em uma tenda, perto da entrada principal do evento, das 14h às 22h. Para se vacinar, é preciso apresentar um documento de identificação e, se possível, o cartão de vacina. O imunizante contra a gripe está disponível para toda a população, a partir de seis meses de idade, conforme diretriz vigente desde o mês passado.