Homem é brutalmente agredido e trancado dentro de kitnet em Ceilândia

Um homem foi brutalmente agredido e mantido trancado dentro de uma kitnet na QNN 3, Conjunto P, em Ceilândia, neste sábado (7/6). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu o suspeito em flagrante, após ele tentar fugir do local com os pertences da vítima em uma mochila. Os dois mantinham uma relação afetiva. O caso é investigado como tentativa de homicídio.

A ocorrência foi registrada, às 8h, quando o proprietário do lote acionou a PMDF ao escutar uma briga entre os moradores de uma das unidades. Segundo ele, o ambiente estava tomado por sangue e um dos homens apresentava ferimentos graves na cabeça. Ao chegarem, os policiais encontraram o agressor saindo com uma mochila e impediram sua fuga.

Dentro da kitnet, a vítima foi localizada deitada em um colchão, com vários cortes na cabeça e sinais de luta corporal. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e a encaminhou ao Hospital Regional de Ceilândia. O agressor também foi levado ao hospital por conta de escoriações antes de ser conduzido à 15ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.