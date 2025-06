"Chatô foi um rei", definiu Silvestre Gorgulho, ex-secretário de Cultura

O ex-secretário de Cultura Silvestre Gorgulho e a esposa na sessão fechada do musical Chatô e os Diários Associados - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Ex-secretário de Cultura, Silvestre Gorgulho celebrou o jornalista Assis Chateaubriand durante a sessão fechada do musical Chatô e os Diários Associados, realizada na noite desta terça-feira (10/6). O espetáculo, que será exibido ao público na quarta (11), celebra a trajetória do paraibano e o centenário do conglomerado de comunicação o qual o Correio faz parte.

“O Chatô foi um rei”, definiu o ex-secretário. “Ele foi um desbravador. Saiu da Paraíba e venceu no Rio de Janeiro. Fez talvez as grandes obras culturais desse país, começando pelo Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP)”, avaliou Gorgulho.

“Foi ele quem fez os jornais, as revistas e implantou a televisão no Brasil, em uma época muito difícil. A TV estava lá fora e ele trouxe para o Brasil. Ele chegou a importar os aparelhos para distribuir para as pessoas. Então ele foi um diplomata importante, a Rainha Elizabeth tinha uma consideração muito grande por ele”, destacou.

O ex-secretário ainda relembrou a relação entre Chatô e Juscelino Kubitschek. “O JK fez um desafio para ele: “Se eu construir a capital, vai ter jornal em Brasília?””, contou. “O Chateaubriand garantiu que faria o jornal e a televisão, sendo que a TV naquela época era uma coisa difícil. Mas ele conseguiu, e até transmitiu ao vivo a inauguração da capital”, relatou.

Sessão para o público

A peça estará em cartaz nesta quarta-feira (11/6), também no Ulysses Guimarães, com sessões abertas ao público, às 16h e às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Ingresso Digital, a partir de R$ 80 (meia-entrada). A classificação indicativa é de 10 anos.

Fora do palco

Além do espetáculo teatral, a exposição Assis Chateaubriand — Quem não ousa, não vence, está em cartaz no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para acompanhar o musical, nesta terça (10/6) e quarta-feira (11/6).

Em um conjunto de 20 painéis, a mostra acompanha vários aspectos da vida de Assis Chateaubriand, com uma linha do tempo e ênfase, sobretudo, nas diversas campanhas realizadas em nome do desenvolvimento brasileiro.

Elenco recheado

Dirigida por Tadeu Aguiar, o espetáculo Chatô & os Diários Associados — 100 anos de Paixão, escrita por Fernando Morais e Eduardo Bakr, tem em seu elenco grandes nomes como Stepan Nercessian, Claudio Lins, Patrícia França e Sylvia Massari.