Bombeiros combatem incêndio em cozinha de bar em Águas Claras

Na noite desta terça-feira (11/6), um incêndio se formou em um bar de Águas Claras, tomando conta da cozinha do local. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para controlar a situação. O fogo não causou vítimas, apenas danos materiais.

Os militares desligaram toda a energia e gás do local, que apresentavam risco de aumentar as chamas no estabelecimento comercial. Após isso, fizeram a ventilação para o escoamento da fumaça para acessar o interior da edificação e extinguir o incêndio.

Não se tem informações sobre o que ocasionou o incêndio. O imóvel ficou sob responsabilidade do gerente do estabelecimento.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti