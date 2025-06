Corpo de Bombeiros do RJ abre concurso para 144 vagas de soldado

AS Amanda S. Feitoza

Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/X)

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 144 vagas para o cargo de soldado na especialidade de busca e salvamento. O edital já foi publicado e tem oportunidade para quem tem nível médio completo e deseja ingressar na carreira militar.

As inscrições começam nesta quarta (11/6) e vão até 7 de julho, com taxa de participação fixada em R$ 54 — o pagamento pode ser feito até 8 de julho. Há isenção de taxa para candidatos de baixa renda cadastrados no CadÚnico, doadores regulares de sangue e mesários eleitorais, com pedidos a serem feitos entre 11 e 12 de junho.

Das 144 vagas, 101 são destinadas à ampla concorrência, 29 para candidatos negros e indígenas, e 14 para aqueles em situação de hipossuficiência econômica. Para concorrer, é necessário ter no mínimo 18 anos no momento da matrícula no curso de formação e ensino médio completo. De acordo com decisão judicial, não há idade máxima para participação no concurso.

Durante o curso de formação, o aluno soldado receberá uma remuneração de R$ 2.956,40. Após a conclusão, o salário sobe para R$ 5.233,38, com contratação sob o regime estatutário, o que assegura estabilidade no cargo. A organização do certame está sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Etapas do Concurso

O processo seletivo será dividido em cinco etapas:

Prova objetiva (60 questões de Língua Portuguesa e Matemática); Teste de aptidão física (TAF); Teste de habilidades específicas; Exame de saúde; Exame documental e de títulos.

A prova objetiva será aplicada no dia 17 de agosto, das 14h às 18h, em oito cidades fluminenses: Rio de Janeiro, Petrópolis, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes, Macaé, Duque de Caxias, Angra dos Reis e Niterói. Serão 60 questões no total, valendo um ponto cada. Será eliminado quem obtiver menos de 30 acertos.

Os 1.440 melhores colocados na prova objetiva (incluindo cotistas) serão convocados para o TAF, com provas de corrida de meio-fundo, flexão em barra e abdominais, com duas datas para tentativa: 4 e 5 de outubro, e 12 de outubro (segunda tentativa).

Já o teste de habilidades específicas, específico para a área de busca e salvamento, ocorrerá entre 20 e 26 de outubro. Entre os desafios estão apneia voluntária, nado livre e flutuação com lastro, simulando situações reais de resgate.

A última fase, o exame de títulos, valorizará o tempo de serviço militar anterior, podendo adicionar até cinco pontos à nota final do candidato.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Os interessados devem ler atentamente o edital disponível no site do Idecan e se preparar para uma seleção exigente, mas com grandes recompensas profissionais e salariais.