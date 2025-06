Foragido da Justiça por quatro homicídios é preso com identidade falsa

Um homem, acusado de quatro homicídios praticados em São Paulo, Paraíba e Distrito Federal, foi preso na terça-feira (11/6) pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH/PCGO), em Goiânia. O suspeito, identificado como Francisco Ferreira da Silva, foi detido em uma operação em parceria com a Polícia Civil de São Paulo (DHPP/SP), que localizou e prendeu o foragido na capital goiana.

Durante a operação, os agentes abordaram o suspeito próximo ao imóvel alvo da busca, que se identificou como José Brito Nóbrega, com uma carteira de trabalho com esse nome. No entanto, sua fisionomia coincidia com imagens repassadas pela polícia paulista. Ao ser questionado, o homem admitiu não apenas a falsidade do documento, como também o homicídio cometido em São Paulo.

Na busca na casa do suspeito, os policiais encontraram outro documento de identidade, dessa vez com o nome verdadeiro do homem, Francisco Ferreira da Silva. Ao consultar nos sistemas policiais, foi confirmada a existência de outros três mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio em outros estados. Questionado, Francisco confessou que vinha utilizando documentos falsos para não ser localizado.

Além da prisão pelos quatro homicídios, o homem também foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso, e agora segue à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil do Goiás, a divulgação da imagem e identificação do preso segue os temos da Lei nº. 13.869/2019, portaria n.º 02/2020 – PC, Despacho do Delegado Geral, n.º 000010828006 e Despacho DIH/DGPC- 09555. Ela visa possibilitar o surgimento de testemunhas que auxiliem no esclarecimento dos crimes, além de novas denúncias de outros crimes praticados pelo suspeito.