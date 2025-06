Segundo fim de semana de junho terá mais de 25 festas juninas

O mês de junho começou e junto com ele vêm a temporada de Festas Juninas. O segundo fim de semana do mês promete ser o mais movimentado do período junino, com mais de 25 festas distribuídas por todo o Distrito Federal.



Os valores para a entrada variam entre a gratuidade e R$ 307 e as festividades também trazem cardápios com pratos típicos e atividades que incluem shows, brincadeiras e quadrilhas. Muitas dessas festas são capitaneadas pelas igrejas paróquias brasilienses, como o Santuários Imaculado Coração de Maria (no Park Way) e a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe (na Asa Sul).

Confira a proramação para as Festas Juninas entre quinta (12/6) e domingo (15/6):

12, 13, 14 e 15/6

Arraial da Guadá - Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe - Entrada gratuita

13/6

Arraial ASBAC - Clube da ASBAC - Ingressos a partir de R$35

Arraial SindJus - Clube da Ascade - Ingressos a partir de R$ 50





14/6

Arraial do CCBB - No CCBB - Entrada gratuita

Arraial Cassab - Associação Médica de Brasília - A partir de R$307

Arraial Legis - Clube Ascade - A partir de R$25

Arraial da Boa Vontade - Escola Alziro Zarur - Entrada gratuita

Festa Junina Assefaz - Clube Olímpico Assefaz - A partir de R$ 15





15/6

Festa Junina da OAB - Clube dos advogados - A partir de R$20





13 e 14/6

Festa Junina do Sesc - Sesc de Taguatinga - Entrada com 1kg de alimento

Festa Junina do Verbo Divino - Paróquia do Verbo Divino - Entrada gratuita





14 e 15/6

Arraial de Nazaré - Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

Festas das tradições do colégio Objetivo - Estacionamento 1 do Parque da Cidade - Apartir de R$15

Festa Junina do Minas Tenis Clube - Minas Tenis Clube - A partir de R$15





15 e 16/6

Festa Junina da Natividade - Paróquia Nossa Senhora da Natividade - Entrada gratuita





13, 14 e 15/6

Arraial Paz e Bem - Paróquia São Francisco de Assis Vicente Pires - Entrada gratuita

Arraial é aqui - Casa do Cantador - Entrada Gratuita

Arraial Santo Antonio - Santuário Santo Antonio - Entrada gratuita

Festa Junina Nipo - Setor de Clube sul - A partir de R$20

Festa Junina Imaculado Coração - Santuário Imaculado Coração de Maria - Entrada gratuita

Festa Junina Nossa Senhora do Carmo - Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Taguatinga - A partir de R$5

Festa Junina São João Paulo II - Paróquia São João Paulo II de Águas Claras e Mangueiral - Entrada Gratuita

Festa Junina São Sebastião - Paróquia São Sebastião - Entrada gratuita

Festa Junina do Rosário - Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Entrada gratuita

Festa Junina da Esperança - Santuário Santo Antônio - Entrada gratuita

Festa Junina da Saúde - Santuário Nossa Senhora da Saúde - Entrada gratuita





14, 15 e 16/6

Festa Junina do Sesc - Sesc da Asa Sul na 504 sul - Entrada com 1kg de alimento





*Estagiário sob a Supervisão de Nahima Maciel