Sozinho e com orgulho! Eventos celebram pessoas solteiras no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados, celebrado nesta quinta-feira (12/6), pode ser um período de tensão para pessoas solteiras, que se sentem especialmente solitárias na data. Mas o dia não precisa ser um período para se lamentar por não ter um par romântico. A diversão pode ser sozinha, acompanhada de bons amigos ou até à procura do par ideal.

O Correio separou alguns estabelecimentos em Brasília que promovem eventos destinados aos solteiros. Confira:

Bar Responsa

O Bar Responsa realiza mais uma edição da sua tradicional festa do Dia dos Solteiros, transformando a data dos casais em uma noite divertida e cheia de bom humor. Com música ao vivo, brincadeiras como correio elegante digital, o famoso shot “Deu Match” e surpresas interativas, o evento aposta em criatividade e irreverência para atrair quem prefere curtir com os amigos. A edição de 2025 mantém a vibe #solteirostyle e promete novidades para tornar a experiência ainda mais única.

Na quinta (12/6), a partir das 16h, na 202 Sul. Entrada sujeita à lotação da casa

Aplausos Clube de Comédia

No dia 12 de junho, a Aplausos Clube de Comédia recebe o “Desencalha, Brasília!”, um game show interativo voltado para os solteiros que querem dar match fora dos apps. Comandado por Daniel Vê Loso e Leonardo Ladislau, da Cia Seis 4 Aí, o evento mistura desafios de cantadas, dinâmicas, brindes e muito humor. A ideia é sair do zero a zero rindo e flertando.

Na quinta (12/6), a partir das 19h, na QE 34 comercial B - Guará 2. Ingressos no Sympla a partir de R$5

Ãmbar

Na Pescaria da Festa do Cardume, a festa especial para os solteiros terá espumante "open bar" até as 22h. Cardume é um grupo de amigos e amigas de Brasília, todos solteiros, que vai se reunir no Dia dos Namorados para curtir e ouvir uma música boa. E claro, paquerar! A pista de dança do bar é um convite para quem quiser conhecer novas pessoas e ficar em boa companhia.

Na quinta (12/6), das 18h à 1h, no Setor Bancário Sul Q. 1

Porks

Sexta (14/6) é dia de curtir a Noite dos Solteiros no Porks Samambaia, com show ao vivo, clima de paquera e o famoso código das pulseiras: verde para quem está livre, amarelo para os indecisos e vermelho para quem só quer curtir.

Na sexta (14/6), a partir das 20h, no Porks de Samambaia (QN 206 Conjunto C Lote 01 Samambaia Norte). Entrada gratuita