Alteração no trânsito: pontos do DF terão mudanças neste domingo

O trânsito em frente ao Museu da República será impactado neste domingo (15/6) pela 34ª Corrida do Fogo, promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF. A prova terá largada e chegada do museu, com percursos de 5 km e 10 km. As vias S1 e N1 da Esplanada dos Ministérios, além da área próxima ao Palácio Presidencial, serão parcialmente interditadas a partir das 6h30. O tráfego será desviado para a L2 Sul e os bloqueios devem durar até as 13h.

No mesmo dia, será realizada a Corrida do Gari, no Eixo Monumental, com percurso entre a Feira da Torre de TV e a Praça do Cruzeiro. Três faixas da via serão interditadas entre as 6h30 e as 10h. Já o 6º Gran Fondo Brasília, passeio ciclístico com percursos de 80 km e 120 km, terá largada e chegada na Orla da Ponte JK. O acesso da via N1 à L4 Sul será fechado a partir das 5h30.

As ações de interdição e segurança no trânsito serão coordenadas pelo Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e Polícia Militar.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho