"Na Encruza" promove inclusão cultural de pessoas em situação de rua

O EletroLivre — Hub de Música e Rua e o Instituto Cultural e Social No Setor realizam neste sábado (14/6), o evento "Na Encruza", uma iniciativa que busca a inclusão cultural de pessoas em situação de rua no Distrito Federal. Com o slogan “Da Rua, de Rua, para a Rua, com a Rua”, a ação será realizada na sede do Instituto No Setor (Setor Comercial Sul Quadra 5 Edifício José Haje, Bloco C Lote 70/7), das 9h às 18h.

O "Na Encruza" oferecerá um dia de acolhimento, lazer e expressão artística, com uma programação diversificada que inclui shows musicais, oficinas criativas e atividades multiculturais. Entre os artistas confirmados estão Ludi Um, um dos idealizadores do EletroLivre, Marcus Finin, Ritual Sonoro, Caos, Sorte e Paula do Vale. Os participantes poderão ainda desfrutar de oficinas de pintura, grafite, Mobigrafia, LabPalavra e capoeira.

Além das atrações culturais, o evento contará com a exibição do filme Corpo de rua, de Pedro Santi, no CineTapume, e uma FeirAfetiva, sem fins comerciais. Haverá também a Gira de ideias, um espaço para troca de conhecimentos, o LivroLivre para doação de livros, StreetYoga e Artesanato, teatro de rua e performances interativas. Um diferencial importante é a orientação sobre acesso a serviços sociais, saúde básica e emissão de documentos para a população em situação de rua, reforçando o caráter social da iniciativa.

Programação

9h: Chegança

9h30: StreetYoga

10h: Gira de Ideias

10h30min: Capoeira Ginga Ativa

11h: LabPalavra

11h30: Paula do Vale

12h às 13h: Ajeum

13h: Juan Parada

13h30min: Mobigrafia

14h: Caos

14h30min: Expresso Rua

15h30min: CineTapume — Corpo de rua

15:30min: Marcus Finin

16h: Sorte + Ritual Sonoro

17h: Expresso Rua

17h30: Ludi Um