Ocupantes de prédio no SIG começam a deixar o local, após decisão judicial

começo da desocupação do Prédio no SIG - (crédito: Ed Alves )

Após cinco dias ocupando um prédio na quadra 6 do Setor de Indústrias Gráficas (SIG), integrantes do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) começam a deixar o local. A desocupação pacífica do imóvel se dá após decisão judicial proferida no último domingo (10/11) pelo desembargador Roberval Belinati. O prédio está cercado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desde a noite de segunda-feira (11/11).



Sob gritos de “Eu tô na luta é pra vencer, sou de ação, sou do MLB” e “Com luta, com garra, a casa sai na marra”, os manifestantes saem do prédio. “Governador, presta atenção. Sua mansão vai virar ocupação” também é algo que os manifestantes gritam enquanto desocupam o imóvel.

Estão presentes no local representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes), de prontidão para dar assistência, caso alguém precise de acolhimento. Agentes da Terracap também estão no local para ajudar na retirada dos objetos levados pelos ocupantes.

O secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF). Alexandre Patury, esteve no local na manhã desta terça-feira (12/11) e conversou com os manifestantes, firmando o acordo para que as famílias deixassem o prédio às 17h.