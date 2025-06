Clima frio e céu parcialmente nublado marcam esta segunda-feira no DF

A semana começa com tempo firme no Distrito Federal. A previsão para esta segunda-feira indica um sol forte, acompanhado por nuvens ao longo do dia, mas sem expectativa de chuva. Pela manhã, os termômetros marcaram cerca de 10.4°C na região central da capital, mas a temperatura deve subir gradualmente, alcançando máxima de 26 °C no período da tarde.

No fim do dia, o clima tende a refrescar, com céu limpo e temperaturas mais amenas. Uma blusa leve pode ser uma boa companhia para quem pretende sair à noite, e evitar a sensação de pegar aquele vento gelado.

A umidade do ar varia entre 35% e 80%, dentro dos níveis considerados de atenção.