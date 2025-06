Homem que abandonou filhotes em frente a escola na Ponte Alta é preso

Os animais foram abandonados na frente de uma escola pública na Ponte Alta do Gama - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na tarde da última segunda-feira (18/6) pelo crime de maus-tratos a animais, na Ponte Alta do Gama. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), identificou e localizou o autor do crime após a ampla divulgação, nas redes sociais, de um vídeo que mostrava o abandono de filhotes de cachorros em frente a uma escola pública da região.

O crime, que gerou grande comoção entre os moradores do local, ocorreu quando o autor foi flagrado por populares no momento em que abandonava nove filhotes de cachorro, fugindo em seguida. Pouco depois o homem abandonou seis filhotes na feira do Pedregal, em Goiás. A equipe da DRCA localizou o responsável pelo abandono e realizou o resgate de três dos nove filhotes, os quais foram recolhidos em situação de risco e encaminhados para atendimento veterinário e cuidados adequados.

O autor do crime irá responder pela prática de maus-tratos a animais, crime previsto no artigo 32, §1º-A, da Lei nº9.605/98, com pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda de animais. A DRCA/PCDF reforça que o abandono de animais é crime e deve ser denunciado.

Casos como este podem ser comunicados por meio do Disque-Denúncia 197, opção 0, pelo email denuncia197@pcdf.df.gov.br, ou pelo WhatsApp (61) 98626-1197.