Águas Lindas inicia obras do ITEC e polo industrial municipal

A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás dará início, neste sábado (21/6), às obras do ITEC – Canal Expresso Brasil-China e do primeiro Polo Industrial Municipal. Os projetos fazem parte de uma estratégia de desenvolvimento econômico e industrial da cidade. O Polo Industrial será instalado no bairro Sol Nascente e contará com uma área exclusiva — a chamada Quadra Chinesa — voltada à instalação de empresas estrangeiras.

Leia também: Águas Lindas terá complexo tecnológico em parceria com cidade chinesa

Segundo a Companhia de Desenvolvimento de Águas Lindas (CODEAL), responsável pela iniciativa, 30 empresas chinesas já estão confirmadas e outras 40 brasileiras aguardam aprovação. O investimento inicial previsto ultrapassa R$ 100 milhões.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

“As obras que estamos lançando vão posicionar Águas Lindas como referência regional em atração industrial. O ITEC será uma vitrine internacional, e o novo polo industrial fortalecerá a economia do Entorno, gerando emprego e renda para a população”, afirma André Oliveira, presidente da CODEAL.

A área do ITEC abrigará infraestrutura voltada à tecnologia, inovação, capacitação e serviços de apoio a empreendedores. Já o Polo Industrial terá capacidade para receber diversos segmentos produtivos, com foco na geração de empregos e na valorização da cadeia logística local.

A cerimônia oficial está marcada para as 10h30, na área especial onde será construído o centro tecnológico, localizada na Avenida Santa Luzia, no bairro Mansões Centroeste. O evento contará com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal, além de empresários e diplomatas. Uma comitiva oficial da cidade chinesa de Zhongshan, formada por 20 membros entre autoridades e investidores, também acompanhará o evento.

Serviço

Evento: Lançamento das obras do ITEC – Canal Expresso Brasil-China e do Polo Industrial de Águas Lindas

Data: Sábado, 21 de junho de 2025

Horário: 10h30

Local: Avenida Santa Luzia, Mansões Centroeste (ao lado do supermercado Dia a Dia), Águas Lindas de Goiás – GO