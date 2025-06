"Se não voltar comigo, te mato", disse homem preso por tentativa de feminicídio

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, em Águas Lindas. Segundo a delegada Tamiris Teixeira, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), o suspeito invadiu a casa da ex-companheira com uma faca e tentou golpeá-la no pescoço. A mulher quase teve as mãos decepadas ao tentar se defender. O crime foi na madrugada de sexta-feira (13/6).

O filho do casal, de 7 anos, estava em casa e também foi agredido. Em depoimento, a vítima afirmou que o homem a ameaçava, dizendo que se ela não reatasse o relacionado, ele a mataria. "O autor a abordou durante a noite e gritou: 'Se você não voltar comigo, eu te mato. Se eu te pegar conversando com outro homem, vou te matar, porque você é minha'", detalhou a delegada.

O suspeito fugiu após esfaquear a companheira, mas foi localizado em um bar próximo ao setor Mansões Odisseia. Com passagens anteriores por homicídio, ele foi detido e teve a prisão em flagrante convertida em temporária, sendo encaminhado ao presídio da cidade. "É um indivíduo de alta periculosidade que agora está atrás das grades", completou Tamiris Teixeira.

Também no Entorno, um homem foi preso em flagrante por tentar matar a ex-companheira no Novo Gama, na semana passada. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o crime ocorreu após uma discussão na casa da vítima, de 21 anos, no bairro Pedregal. Segundo informações preliminares, a mulher foi atingida por uma facada na barriga na frente das filhas. Ela foi levada para a UPA do Novo Gama.

