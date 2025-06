Campus Party movimenta a capital do país com tecnologia e inovação

Brasília recebe, pela primeira vez, a edição nacional da Campus Party. A programação começou nesta quarta-feira (18/6) e segue até domingo (22/6), no Estádio Mané Garrincha. A expectativa é atrair mais de 150 mil visitantes, sendo 20 mil apenas na Arena e 2 mil acampados. O evento é promovido pelo Instituto Campus Party, em parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF).

Entre os destaques da edição está o fórum sobre inteligência artificial, batalhas de robôs e a arena de drones. A abertura de um dos hackathons trouxe um desafio de impacto social para os campuseiros: encontrar soluções tecnológicas para prevenir a violência contra a mulher no Distrito Federal.

O evento contará com palestrantes como Gabriele Mazzini, idealizador da Lei de Inteligência Artificial da União Europeia, Iberê Thenório, criador do canal Manual do Mundo, Caito Maia, fundador da Chilli Beans, o professor Gustavo Guanabara e o astrônomo Sérgio Sacani.

O presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, foi recebido no Palco What's Next com gritos de saudação e exaltação dos "campuseiros". Em conversa exclusiva com o Correio, ele destacou que trazer a edição nacional para a capital federal foi um mérito dos brasilienses.

"Em Brasília, identificamos uma anomalia. No mundo todo, fazemos a edição nacional nas capitais dos países. Só que aqui, começamos por São Paulo. E digamos que hoje, por mérito do brasiliense, que acolheu a Campus Party, conseguimos corrigir isso", afirmou.

Farruggia também lembrou que, em 2024, a edição regional realizada em Brasília recebeu 150 mil pessoas. Além disso, elogiou o ecossistema de inovação da cidade. "Brasília tinha 400 startups no ano que fizemos o primeiro evento, já era um ecossistema muito rico. É uma economia muito potente", ressalta.

A abertura oficial contou com a presença de representantes das secretarias de Ciência e Tecnologia, do Serpro, da Secretaria de Segurança Pública e de outros órgãos. O evento recebeu 77 caravanas de todo o país.

Logo após a cerimônia, Iberê Thenório foi o primeiro palestrante a subir ao palco principal. Ele apresentou a palestra "Como usamos IA no Manual do Mundo", isto é, como a inteligência artificial é utilizada em seu canal do Youtube "Manual do Mundo", no Palco What's Next.

Novas possibilidades

A brasiliense Maria Elisa Teixeira, 23 anos, conta que veio explorar novas possibilidades de carreira e, claro, jogar bastante. Representando a equipe Geekfit, ela conta que a expectativa para os cinco dias de evento é alta. "A gente tá com uma expectativa muito grande, ainda mais agora que o evento é aqui em Brasília. Eu vim mais pra jogar e também pra conhecer mais dessa área de tecnologia, porque estou em um momento de transição. Fiz engenharia civil, tranquei o curso e agora estou vendo o que realmente quero seguir", conta ela, fã de jogos como Fortnite, LoL e The Sims.

Apaixonado pelo universo da impressão 3D, Alexandre Freitas, 27, veio de São Paulo para acompanhar o evento. "Troquei a carreira de programador para me dedicar exclusivamente às impressões". Há cinco anos no mercado, ele já trabalhou em uma multinacional da área e hoje comanda o próprio negócio, levando suas criações para o Campus Party.

"A gente trouxe três máquinas, uma das mais tops do mercado, rodando ao vivo e fazendo peças aqui pro pessoal ver. Além disso, tudo que a gente traz costuma estar à venda, porque vir de São Paulo de carro até aqui tem um custo alto", explica. As peças vão desde pequenos objetos de R$ 10 até impressões maiores, que podem chegar a R$ 2,5 mil.

O casal de engenheiros Gustavo Prisco, 30, e David Duarte, 26, ambos brasilienses, foram ao evento para explorar o universo de tecnologia e inovação que movimenta a capital. "A gente sempre via fotos, ouvia o pessoal comentando, mas nunca tinha vindo. Agora estamos conhecendo tudo de perto", conta David, que é engenheiro de software.

Sobre o evento

Data e horário Arena: das 12h do dia 18 de junho às 17h do dia 22 de junho.

Data e horário Open: de 19 a 21 de junho, das 10h30 às 20h00, e domingo (22), das 10h30 às 16h.

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Ingressos: http://brasil.campus-party.org/cpbr17/ingressos/