Turismo ganha força no DF com feiras e congressos

A capital do país, além de centro das decisões políticas nacionais, abriga feiras e congressos que reúnem pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Brasília é uma cidade planejada e um bom destino. Anualmente, milhares de turistas, inclusive os jovens, circulam por aqui, muitos vêm a negócios e, entre uma agenda e outra, curtem um pouco a cidade que une arquitetura, política e história.

A estudante Marisa Carvalho, de 24 anos, veio do Mato Grosso do Sul a Brasília para a Campus Party, realizada no último fim de semana. Mesmo com dias cheios de palestras e atividades, ela tirou um tempo, à noite, para conhecer a capital. "Me encantei por essa cidade. O céu é maravilhoso, principalmente no pôr do sol, é um espetáculo", conta Marisa. Ela relata que a cidade é muito diferente do que ela esperava quando imaginava Brasília. "Eu pensava que eram só prédios, mas tem um monte de pontos turísticos, lugares novos para conhecer, e é tudo maravilhoso", completa ela, que foi ao Palácio do Planalto, aos ministérios e a um complexo gastronômico anexo ao estádio Mané Garrincha.

Assim como Marisa, Rodrigo Passos, 20, também veio a Brasília para a Campus Party. Estudante da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Rodrigo cursa engenharia elétrica e conheceu os principais pontos turísticos da região central da cidade, como o Congresso e a Catedral.

Alta na arrecadação

Conforme dados da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, nos primeiros quatro meses de 2025, Brasília registrou um impressionante crescimento de 50,88% na arrecadação do setor de turismo, impulsionado, principalmente, por casos como o de Marisa, de pessoas que visitam a cidade para um acontecimento específico, o chamado turismo de negócios. Com um total arrecadado de R$ 28,34 milhões, esse dinheiro circula em áreas como hotelaria, prestação de serviços, diversão e eventos.

Para o gerente comercial da operadora de turismo Bancorbrás, Renato Fussi, o turismo de negócios é muito presente na cidade e é uma porta de entrada para que mais pessoas visitem, cada vez mais, a capital do país. "Para aproveitar o potencial dos grandes eventos, Brasília pode adotar estratégias como promover roteiros turísticos integrados às convenções e firmar parcerias com organizadores para incluir experiências culturais", sugere Fussi, que explica que é possível unir o turismo de negócios ao cívico a partir da promoção de novas atividades.

"Brasília é referência no turismo cívico, atraindo visitantes interessados na política nacional e na arquitetura de Oscar Niemeyer. Com roteiros que incluem marcos como o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, a capital encanta mesmo quem está a trabalho", pontua o gerente da operadora de turismo. De acordo com o especialista, para receber o turista de negócios e garantir que ele aproveite ao máximo sua viagem, a cidade deve oferecer boa infraestrutura hoteleira, transporte urbano ágil e um wi-fi de qualidade. "Além disso, é necessário garantir serviços de apoio variados, isso inclui restaurantes e serviço de transfers, como também de um ambiente seguro e bem sinalizado, inclusive para momentos de lazer", completa.

Além de ser o objetivo dos turistas de Aracaju, os eventos que são realizados na cidade acabam sendo opções de lazer para quem conhece a capital. O casal José Igor e Lennon, 28, estava de passagem pela capital em sua viagem a Buenos Aires e encontrou, na Brasília Design Week (BDW 2025), a programação perfeita para aproveitar suas horas aqui. "Entramos aqui para conhecer as exposições que estão à mostra e acabamos participando de uma oficina de pintura de azulejos. Adoramos fazer as peças e ainda ficamos com essa memória para carregar da cidade", diz José, que é nordestino e veio pela segunda vez a Brasília. "Da última vez que viajei, fiz uma parada aqui em Brasília, bem rapidinha. E, desta vez, decidi fazer de novo. Mesmo que por algumas horas, é legal conhecer a cidade", destaca ele.

O BDW e a Campus Party são apenas alguns dos grandes congressos da capital. De acordo com a Secretaria de Turismo do DF, entre os maiores eventos realizados na cidade, estão: Abav Expo, a maior feira de turismo da América Latina; o Brasília Boat Show, principal evento náutico do Centro-Oeste; o Capital Moto Week, maior festival de motos e rock da América Latina; além de festivais tradicionais, como o São João do Cerrado, que já faz parte do calendário anual da cidade.

De acordo com a pasta, muitos congressos importantes também acontecem no quadradinho e movimentam pessoas e, consequentemente, dinheiro, pela cidade. O 33º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, por exemplo, rodou R$ 36 milhões na economia local e gerou mais de mil empregos. Já a 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, ocorrida em maio, reuniu mais de 14 mil participantes, entre prefeitos, vereadores, secretários e parlamentares de todo o país. Para receber essa demanda, Brasília conta com pontos, como o Centro de Convenções Ulysses Guimarães e o Centro Internacional de Convenções do Brasil, além do Estádio Nacional Mané Garrincha, um espaço versátil.

City Tour Cívico

Com o objetivo de potencializar o turismo cívico na cidade, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Turismo (Setur-DF), criou, em abril deste ano, o City Tour Cívico, um passeio gratuito que possibilita a moradores e visitantes conhecerem Brasília. Em um ônibus confortável, com um guia de turismo capacitado contando a história da capital, a iniciativa já contou com a participação de mais de 7 mil pessoas.

O percurso tem duração média de duas horas. O ônibus sai da Torre de TV, passa pelo Eixo Monumental, vai para o Setor Militar Urbano, desce pela Esplanada dos Ministérios e retorna à Torre. No caminho, os passageiros podem contemplar alguns dos principais pontos históricos, culturais e arquitetônicos da capital, como a Catedral, o Congresso Nacional, a Praça do Buriti e a Praça dos Cristais. Todos os ônibus são cadastrados no sistema Cadastur e contam com acessibilidade.

Serviço

Data: de terça-feira a domingo

Horário de saída dos ônibus:10h, 12h, 14h e 16h30

É preciso fazer um agendamento prévio na página da empresa Brasília Receptivo, pelo endereço www.digitalingressos.com.br





Innova Summit

Uma opção para quem quer curtir um bom evento na capital é o Innova Summit 2025. Um dos maiores eventos de tecnologia do país, ele será realizado entre os dias 24 e 26 de junho, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

A entrada é gratuita, porém, para participar, é preciso fazer inscrição antecipada no site oficial www.innovasummit.com.br, vez que as vagas são limitadas e o acesso é mediante confirmação.

Na programação, um dos destaques é o lançamento do Centro Integrado de Inteligência Artificial (CIIA), uma iniciativa do Governo do Distrito Federal para o uso de IA na gestão pública. Com o tema “Conectando Inovação, Humanidade e Impacto”, o Innova Summit contará com 200 palestras, abordando temas como inteligência artificial, Web 3.0, empreendedorismo, sustentabilidade, criatividade e futuro do trabalho.

Serviço

Innova Summit

Data: 24 a 26 de junho

Ingressos gratuitos: www.innovasummit.com.br

