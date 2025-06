Secretários do DF que estavam retidos em Israel chegam a Brasília

Secretários do Governo do Distrito Federal que estavam retidos em Israel desde 7 de junho chegaram a Brasília, nesta sexta-feira (20/6), por volta das 14h. O grupo é composto por Marco Antônio Costa, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação; Ana Paula Soares Marra, secretária de Desenvolvimento Social; Rafael Bueno, secretário de Agricultura; e José Eduardo Pereira Filho, secretário executivo do Consórcio Brasil Central.

No Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, familiares e amigos aguardavam o retorno. O momento foi marcado por lágrimas, alívio e muita comoção.

Além dos secretários do DF, a Embaixada do Brasil em Israel informou que todas as autoridades brasileiras que estavam no país iniciaram o processo de retorno. Ao todo, 28 pessoas já se encontram na Jordânia.

Durante o período em que permaneceram em Israel, os secretários se abrigaram em bunkers devido aos ataques iranianos a Tel Aviv. A missão oficial, realizada a convite do governo israelense, tinha como objetivo a participação em um evento de integração e tecnologia. A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, fazia parte da comitiva, mas retornou antes da intensificação do conflito.