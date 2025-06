Manifestantes pedem a efetivação de vigilantes na rodoviária

Vigilantes protestaram, nesta quarta-feira (25/6), na Rodoviária do Plano Piloto, exigindo a efetivação de 63 profissionais que prestaram serviços no local e não foram contratados após a terceirização. Eles marcharam do Conic até a frente da administração da rodoviária.

Veja a chegada do grupo à rodoviária:

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) informou, em nota, que enviou ofício à concessionária da Rodoviária do Plano Piloto, Consórcio Catedral, solicitando o aproveitamento dos prestadores de serviço alocados na Rodoviária do Plano Piloto. “É importante esclarecer que a contratação futura dos colaboradores pela Catedral é uma relação privada, entre a concessionária e as empresas de serviços contratadas. Cabe destacar, por fim, que a Semob também está articulando o aproveitamento desses profissionais em outros postos do governo”, esclareceu a pasta.

A Catedral afirmou, também em nota, que desde que assumiu a gestão da Rodoviária do Plano Piloto, em 1º de junho, realizou um processo profissional de recrutamento e seleção para contratar as equipes de segurança e de zeladoria, além de fiscais de plataforma, novidade nesta gestão, que dão suporte aos usuários — medida que tem recebido boa avaliação do público.

“A segurança do terminal foi reforçada com a instalação de câmeras com tecnologia de reconhecimento facial, integradas ao novo Centro de Controle Operacional (CCO), em articulação com a Polícia Militar do Distrito Federal, que tem base própria na rodoviária, operando diariamente. O contrato de concessão firmado com o Governo do Distrito Federal não prevê a obrigatoriedade de absorção das equipes terceirizadas que atuavam na gestão anterior. A condução desse tema tem sido tratada diretamente pelo GDF junto aos representantes do Sindicato dos Vigilantes do DF”, informou a concessionária.

