Tentativa de feminicídio: homem bêbado agride esposa com um facão no Gama

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (25/6), por tentativa de feminicídio, na Ponte Alta Sul do Gama, às margens da DF-290. A vítima acionou a Polícia Militar relatando que o companheiro estava embriagado, tentando pegar o celular dela e a agredindo.

A mulher enviou a localização para os militares, que mantiveram contato com ela até chegarem ao local. "Quando estávamos chegando, ligamos a sirene da viatura e ele tentou fugir para uma área de mata. A vítima estava trancada na casa. Ele a trancou para pegar um facão e seguir com as agressões", detalhou o subtenente Goulart, do Batalhão de Policiamento Rural (BPRural).

Ainda de acordo com ele, a mulher apresentava sinais de violência, como lábios machucados e sangrando. O acusado estava visivelmente embriagado. Agressor e vítima foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia. O homem foi autuado por tentativa de feminicídio e está à disposição da Justiça.