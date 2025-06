Parceria para um futuro sustentável na habitação popular

A Caixa Econômica Federal assinou, ontem, um protocolo de intenções com o Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído (PISAC), da Universidade de Brasília (UnB), com o objetivo de promover práticas sustentáveis em projetos habitacionais. A parceria visa ao desenvolvimento de iniciativas de baixo impacto ambiental, aliadas ao uso de tecnologias inovadoras na construção civil, como o Building Information Modeling (BIM), uma metodologia que integra processos e tecnologias colaborativas para criar modelos digitais detalhados das edificações.

Além disso, o acordo prevê o desenvolvimento de soluções específicas para o tratamento de água e de esgoto em moradias isoladas e comunidades remotas. Essa frente busca melhorar as condições de saúde e a qualidade de vida de populações em situação de vulnerabilidade, por meio da oferta de infraestrutura básica adequada.

Combinando o conhecimento técnico, científico e institucional das duas organizações, a parceria pretende criar modelos habitacionais eficientes, sustentáveis e adaptados às realidades de diferentes regiões do país. O foco está em atender de forma inovadora às diversas demandas habitacionais da população brasileira, especialmente em áreas mais carentes.

A reitora da UnB, Rozana Naves, enfatizou que a parceria representa um passo significativo no fortalecimento do compromisso social e urbano do país. "A UnB amplia a capacidade de transformar o conhecimento produzido em soluções concretas. O PISAC atua como uma ponte entre a ciência, a inovação e a sociedade. É um grupo de pesquisa estruturado e experiente, e essa parceria fortalece a missão institucional da Universidade, de promover iniciativas de alto impacto social, alinhadas às necessidades brasileiras de moradia, sustentabilidade e inclusão", afirmou.

Rozana destacou que soluções habitacionais com foco em sustentabilidade e inclusão contribuem para melhorar a qualidade de vida das populações vulneráveis. "Essa atuação, em parceria com as comunidades, por meio de ações práticas, projetos-piloto e formação local, fortalece a presença da universidade nos territórios e promove um diálogo cada vez mais próximo com a realidade social, tornando possível que o conhecimento acadêmico esteja acessível e seja relevante para as pessoas que mais precisam", acrescentou a reitora.

Paulo Rodrigo de Lemos Lopes, vice-presidente de Sustentabilidade e Cidadania Digital da Caixa, destacou: "A Caixa tem um compromisso histórico com o desenvolvimento social do país, especialmente por meio da habitação social. Essa parceria com o PISAC da UnB nasce do entendimento de que os desafios habitacionais atuais exigem novas abordagens mais sustentáveis, inovadoras e conectadas com a realidade dos territórios."

Para ele, a parceria visa fomentar o uso de materiais e soluções locais, estimulando cadeias produtivas regionais e gerando empregos. Além disso, ao promover soluções adaptadas às realidades locais, a iniciativa contribui para o desenvolvimento territorial sustentável e para a inclusão produtiva em comunidades de baixa renda. "Essa união de esforços visa acelerar justamente a implementação de soluções que melhorem a qualidade da moradia no Brasil, com menor impacto ambiental e maior eficiência", concluiu.

Valorização

Outro ponto importante da parceria é a valorização de materiais e soluções desenvolvidos com base nas características e recursos locais. Essa abordagem contribui para o fortalecimento das cadeias produtivas regionais, a redução dos impactos ambientais das construções e o impulso à economia local.

Por meio desse protocolo, a Caixa passa a contar com instrumentos estratégicos para aprimorar suas políticas públicas voltadas à habitação social. A proposta é multiplicar práticas sustentáveis em todo o país e incentivar o setor da construção civil a adotar padrões que promovam o desenvolvimento social e ambiental de forma integrada.

PISAC

O PISAC foi concebido para atender às crescentes demandas por melhorias nos processos produtivos e nos produtos do ambiente construído. Atua como um laboratório vivo, localizado no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB), vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), à Faculdade UnB Gama (FGA) e à Faculdade de Tecnologia (FT).

É uma plataforma de inovação tecnológica integrada ao Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de Brasília (PCTec). Seu propósito é facilitar a comunicação e fomentar parcerias estratégicas entre diferentes setores da sociedade, incluindo o setor público, a iniciativa privada, o meio acadêmico, o terceiro setor e a sociedade civil. Por meio de projetos inovadores, atende a demandas de pesquisa, desenvolvimento e capacitação, com foco em inovação, sustentabilidade e resiliência.

Os projetos abrangem todas as etapas do ciclo de vida do ambiente construído da concepção, planejamento e construção até a operação. O PISAC atua como uma rede de inovação, conectando capacidades técnicas consolidadas no Brasil e no exterior, sempre com o objetivo de promover pesquisa e desenvolvimento voltados à sustentabilidade do ambiente construído.