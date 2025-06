Irã desmente Trump e nega acordo de cessar-fogo com Israel

Apesar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado pelas redes sociais um cessar-fogo entre Israel e Irã, o governo iraniano negou a existência de qualquer acordo com o estado israelense. Em nota, divulgada por meio de redes sociais, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, contradisse o anúncio do presidente norte-americano.

"Até o momento, NÃO há 'acordo' sobre qualquer cessar-fogo ou cessação de operações militares", afirmou Araghchi. Ele acrescentou que o Irã está disposto a interromper a ofensiva, desde que Israel suspenda os ataques. "Caso o regime israelense cesse sua agressão ilegal contra o povo iraniano até as 4h, horário de Teerã, não temos intenção de continuar nossa resposta depois disso."

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.



As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no…