Idoso de 80 anos cai em cisterna de 10 metros e é resgatado sem ferimentos

Um idoso de 80 anos caiu em uma cisterna desativada com cerca de 10 metros de profundidade, em Novo Gama, cidade do Entorno do Distrito Federal. Apesar da gravidade do acidente e da altura da queda, ele foi resgatado com vida, consciente e sem ferimentos graves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate nesta quinta-feira (26/6). A operação exigiu o uso de técnicas especializadas de salvamento em altura, pois a profundidade da cisterna representava um risco considerável tanto para a vítima quanto para os socorristas. Após ser retirado, o idoso recebeu os primeiros atendimentos no local e, em seguida, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Ele passou por avaliação médica e, segundo as informações iniciais, não apresentava lesões graves. As causas da queda não foram informadas.