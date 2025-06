Divino Festival chega ao Eixo Ibero-Americano neste fim de semana

A iniciativa Brasília É Cultura promove neste final de semana a terceira edição do Divino Festival — Arte e Bem Viver, no gramado do Eixo Ibero-Americano (antiga Funarte). O evento apresenta atrações musicais, gastronomia, palestras e exposição fotográfica. A entrada é gratuita, mediante doação de um agasalho e retirada antecipada do ingresso por meio do site Bilheteria Digital.



A programação tem início às 14h e, no sábado (28/6), segue até meia-noite. No domingo (29/6), o evento se encerra às 22h.

O festival é dividido em cinco eixos: Divino Som, Divino Saber, Divino Ser, Divino Brincar e o Mercado Divino. “O Divino se posiciona como uma experiência sensível, que provoca deslocamentos internos e externos, unindo arte, música, práticas corporais, vivências sensoriais, gastronomia consciente e rodas de conversa com saberes ancestrais e contemporâneos”, explica Amara Hurtado, parte da coordenação geral do evento.

No sábado (28/6), a programação começa com a feira ColaBora Mix, onde o público poderá ter acesso a produtos de moda autoral, acessórios, oraculistas, massoterapeutas e feira de adoção pet. A Casa de Vô promove também rodas de crochê e bordado livre até às 17h. A exposição fotográfica Tradições e Festas, de Flaubert B. Santos e Paula Simas, apresenta registros de festas religiosas da Fercal.

As atrações musicais do dia sobem ao palco a partir das 17h. Os nomes confirmados são Grupo Reiwa Daiko, Raiane Castro e Banda, Banda Patacorí, Rita Benneditto e Cavaleiros de Aruanda.

No domingo (29/6), o Instituto Folha Seca inicia as apresentações musicais às 14h30. Às 15h, Geni Núñez, ativista indígena guarani, escritora e psicóloga, conduz a palestra Reflorestar o Pensamento para o Bem Viver. A partir de 16h, tem início a Oficina de Saberes Ancestrais.

Na sequência, seguem as Práticas Integrativas, como a Cacau Dance, que mistura dança, cacau medicinal e sabedorias ancestrais da Amazônia para regular o sistema nervoso; a Técnica de Redução de Estresse; e meditação ZaZen com a monja Aida Kakuzen. As atrações musicais do dia são Renato Matos e seu Zirigdub, Valéria Fonseca e Brô MC’s.



O festival apresenta ainda o Divino Brincar para o público infantil, com jogos de tabuleiro, desenho livre e massinhas. No sábado (28/6), as crianças aproveitam contação de histórias a partir de 16h; domingo, no mesmo horário, oficina de bolhas de sabão.

Serviço

Divino Festival - Arte e Bem Viver

Sábado (28/6) e domingo (29/6), a partir de 14h, no gramado do Eixo Ibero-Americano (antiga Funarte). Entrada gratuita, mediante doação de agasalho.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel