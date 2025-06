Brasiliense é ordenado padre pelo Papa Leão XIV em cerimônia no Vaticano

A missa com o rito de ordenação sacerdotal, que reuniu cerca de 5.500 fiéis dentro da basílica e outros 3 mil na Praça São Pedro, ocorreu no contexto do Jubileu dos Sacerdotes - (crédito: Reprodução/Vaticanews)

O brasiliense Lucas Soares dos Santos viveu nesta sexta-feira (27/3) um dos momentos mais marcantes de sua trajetória vocacional ao ser ordenado padre pelo Papa Leão XIV, durante a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, no Vaticano. A missa com o rito de ordenação sacerdotal, que reuniu cerca de 5.500 fiéis dentro da basílica e outros 3 mil na Praça São Pedro, ocorreu no contexto do Jubileu dos Sacerdotes.

Em entrevista ao Correio logo após a celebração, o novo sacerdote descreveu a experiência como indescritível. "É um momento para o qual faltam palavras", afirmou emocionado.

Leia também: Arcebispo de Brasília tem encontro com o papa Leão XIV no Vaticano

Lucas foi o único brasileiro entre os mais de 30 presbíteros ordenados na celebração. Segundo ele, a escolha para a ordenação no Vaticano foi fruto de um sorteio realizado entre sete diáconos da Arquidiocese de Brasília, após um pedido da Santa Sé para que um representante brasileiro fosse ordenado em Roma, por ocasião do Jubileu da Esperança.

Leia também: Brasiliense faz leitura em missa inaugural do papa Leão XIV

"A ordenação em si já é uma grande graça. Mas viver isso aqui, no coração da Igreja, é uma graça ainda maior. Vejo como um sinal do amor e da misericórdia de Deus para comigo", declarou.

Sobre o Papa Leão XIV, Lucas destacou a serenidade e proximidade do pontífice. "Ele cumprimentou cada um de nós antes da ordenação. Pude tocar e beijar sua mão. Durante o rito, ele estava profundamente sereno, em espírito de oração", relatou.

A primeira missa em que ele presidirá como padre será celebrada neste sábado (28/9), na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma — local onde está sepultado o Papa Francisco. Ao retornar ao Brasil, Lucas celebrará duas missas: uma na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina, sua comunidade de origem; e outra na Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, em Arniqueiras.

"O chamado mais forte veio por volta dos 15 anos"

Natural de Planaltina (DF), Lucas conta que, embora sempre católico, foi a partir dos 15 anos que começou a viver a fé "com muito mais fervor" e que a vocação amadureceu em um ambiente familiar de fé. "O chamado mais forte veio por volta dos 15 anos, durante uma adoração eucarística e uma vigília", lembra.

Ele ingressou no Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima, em Brasília, em 2017, após concluir o ensino médio e interromper um curso de filosofia. Foram oito anos de formação até a ordenação sacerdotal no coração da Igreja Católica.