Palmeiras x Botafogo: duelo brasileiro anima brasilienses

O sábado (28/6) foi de festa e duelo brasileiro na Filadélfia: o Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 na prorrogação — gol de Paulinho, aos 100 minutos —, e garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. Em Brasília, um dos bares escolhido por botafoguenses e palmeirenses para assistir ao jogo registrou lotação com 600 torcedores.

Segundo a produtora do local, Magna Carvalho, eles resolveram abrir o bar para os jogos do Mundial de Clubes nas últimas semanas. "Foi uma decisão rápida; abrimos e lotou. Não tivemos nenhuma intercorrência, só emoção, mas a nossa maior lotação até o momento foi com o jogo do Fluminense", relatou Magna.

O encontro entre as torcidas foi pacifico, mas dividiu familiares, casais e amigos. "Sou palmeirense há 36 anos, desde quando me entendo por gente, e a minha expectativa é de que hoje o Palmeiras ganhe. Noventa por cento da minha família é botafoguense e os outros 10% estão divididos entre Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Dividido entre outras torcidas também. A minha filha é palmeirense, mas eu acho que ela ainda vai ser botafoguense. Então, estou trabalhando na tentativa de trazer ela pro lado de cá da força!", disse sorrindo Tatiana Severino, 36 anos, almoxarife.

Tatiana estava acompanhada dos filhos e sobrinhos, todos botafoguenses, e da tia, Idelma Aparecida, que também é torcedora do Fogão. "A gente fica só brincando mesmo no grupo da família, mas passa. O duelo mesmo acontece nos campos, em casa é tudo paz, até porque somos de Minas, então, tem Cruzeirense também na família", disse Idelma, Servidora Pública, 57 anos.

Em outra mesa, o casal Pedro Prado (botafoguense) e Ianara Pinho (palmeirense) explicou o clima descontraído: ele destacou a força da nova geração alvinegra, ela minimizou: "Não vou ficar triste se o Botafogo ganhar, mas é preciso respeitar a tradição e a força do Verdão".

Brincadeira de bar foi a regra, e Jonathan Ferreira (Botafogo) prometeu "assar o porco" contra o primo Fernando Rodrigues (Palmeiras) — mas garantiu que "a amizade continua normal em família".