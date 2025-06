Sinal verde! Palmeiras elimina o Botafogo e está nas quartas da Copa

Philadelphia (EUA)* — Discussões sobre a Copa Rio de 1951 à parte, o sonho do inédito título mundial do Palmeiras está vivo. O Palestra eliminou o Botafogo neste sábado nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa por 1 x 0 na prorrogação com um gol do iluminado camisa 10 Paulinho e aguarda por Benfica ou Chelsea nas quartas de final, novamente aqui no Estádio Lincoln Financial Field. O clássico brasileiro para o planeta inteiro decepcionou. Esteve longe de empolgar. Culpa, principalmente, do calor extremo em uma partida disputada entre 12h e 15h no estado da Pennsylvania. O projeto alvinegro chegou ao fim. O atual campeão do Brasileirão e da Libertadores arruma as malas de volta ao Brasil para a sequência da temporada com a memória do lindo triunfo contra o Paris Saint-Germain na bagagem.

Filho de Oxóssi, o orixá caçador, Paulinho assume o protagonismo depois de chegar ao clube no início desta temporada por 18 milhões de euros, além da cessão ao Atlético-MG dos volantes Patrick e Gabriel Menino. Engajado nos debates contra a intolerância religiosa, Paulinho usa o Candomblé como filosofia de vida e celebra os gols simulando uma flecha.

O céu estava nublado, mas a partida foi disputada em alta temperatura: 27 graus. O calor exigiu esforço físico. Houve faltas duras nos primeiros minutos. Alexander Barbosa recebeu cartão amarelo aos dois minutos devido a uma falta desleal em Richard Ríos. No campo das ideias, Abel Ferreira iniciou a partida mais ousado. Ouviu a torcida e colocou Allan aberto na direita. Estêvão passou para a extrema canhota e se aproximou de Piquerez.

Justamente em uma trama em cima do lateral-direito Vitinho surgiu a melhor oportunidade do Palmeiras no primeiro tempo. Estêvão acionou Piquerez, o lateral chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. Vitor Roque correu na tentativa de alcançar a bola, mas chegou atrasado. A torcida alviverde, posicionada atrás do gol de John, ensaiava o grito de gol.

O Palmeiras era mais agressivo ofensivamente e obrigou a defesa alvinegra a se virar em um bate-rebate dentro da área para afastar o perigo depois de uma cobrança de escanteio de Estêvão com tentativas de Martínez e de Gustavo Gómez. A posse da bola do time paulista esbarrava na falta de zelo no último passe.

A melhor chance do Botafogo partiu de uma arrancada do capitão Marlon Freitas. O volante invadiu a área alviverde e finalizou cruzado para fora. Entre uma estocada e outra, o Botafogo tomava susto. Richard Ríos chutou de fora da área para fora antes do intervalo. Incômodo pela direita. o jovem Allan, de 21 anos, perturbou a retaguarda alvinegra o primeiro tempo inteiro, porém partia para o mano a mano sem auxílio.

O Palmeiras continuou agressivo no início da etapa final. Allan serviu Estêvão, o atacante finalizou pela primeira vez e John espalmou. Em outra tentativa do craque, o goleiro alvinegro novamente fechou a meta. Artur respondeu para o Botafogo depois de superar a marcação de Martínez e Weverton estava atento para proteger a baliza alviverde.

A temperatura elevada na Philadelphia começou a desmilinguir os times antes da pausa para a hidratação. Abel Ferreira mudou o ataque ao substituir Estêvão, Vitor Roque e Allan por Luighi, Paulinho e Mayke. Renato Paiva sacou Alex Telles, o volante Allan e o maestro Savarino para as entradas de Cuiabano, Montoro e Joaquín Correa.

Os goles de água e energético não renovaram as energias dos dois times. Arrastado, o jogo terminou empatado no tempo regulamentar e avançou ao tempo extra. A prorrogação começou como nos dois tempos anteriores. O Palmeiras tentou duas vezes. Na primeira, John impediu o gol de Richard Ríos em uma finalização de perna direita. Na segunda, Paulinho abriu o placar. O camisa 10 chamou a responsabilidade em uma jogada individual pela direita, driblou o volante Marlon Freitas e bateu cruzado como se usasse um taco de sinuca para colocar a bola mansamente no canto direito do goleiro John: 1 x 0.

FICHA TÉCNICA

1 Palmeiras (4-2-3-1)

Weverton;

Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez;

Richard Ríos e Emiliano Martínez

Allan (Mayke), Mauricio (Facundo Torres) e Estêvão (Luighi);

Vitor Roque (Paulinho, depois Micael)

Técnico: Abel Ferreira

0 Botafogo (4-3-3)

John;

Vitinho, Jair (Kaio), Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano);

Allan (Montoro), Danilo Barbosa (Newton) e Marlon Freitas;

Artur, Igor Jesus e Savarino (Joaquín Correa)

Técnico: Renato Paiva

Gol: Paulinho, aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação

Cartões amarelos: Gustavo Gomez, Piquerez e EStêvão (Palmeiras); Alexander Barboza, Alex Telles, Artur, Newton e Montoro (Botafogo)

Estádio: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Público: 33.657 pagantes

Árbitro: François Letexier (França)

Abel Ferreira surpreendeu ao substituir Paulinho por Micael depois do gol. O Botafogo partiu para cima em busca da reação e começou a empilhar oportunidade diante de um Palmeiras sentado em cima do resultado. A pressão foi aumentando com um chute de Artur perto da trave de Weverton, outro de Igor Jesus pela rede do lado de fora e a expulsão de Gustavo Gómez por puxar a camisa de Alexander Barboza.

Mesmo abraçado com o gol de Paulinho, o Palmeiras segurou mais cinco minutos de acréscimos no segundo tempo da prorrogação e está nas quartas de final para viver outro drama. Gustavo Gómez e Piquerez cumprirão suspensão contra Benfica ou Chelsea.

*Enviado especial aos EUA