Faccionado do Comboio do Cão é preso com carro roubado em Águas Lindas

Uma operação da Polícia Militar de Goiás resultou na prisão de Estefesson da Conceição Fernandes, conhecido como "pica-pau", membro da facção criminosa conhecida como "Comboio do Cão", com atuação no Distrito Federal Entorno. A ação ocorreu na sexta-feira (27/6), no setor Jardim Querência, em Águas Lindas de Goiás.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o foragido da justiça foi localizado após investigações conduzidas com base em informações de inteligência. O criminoso foi encontrado com um veículo roubado, e tentava se esconder da Justiça desde que teve sua prisão preventiva decretada por um magistrado da comarca local.

Segundo o mandado de prisão, o juiz acolheu a representação policial e a manifestação do Ministério Público, decretando a prisão preventiva do acusado como medida de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O capturado ostenta uma extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável, estelionato, furto, lesão corporal, ameaça, dano, desacato e porte de drogas para consumo pessoal. O foragido foi conduzido para uma unidade prisional da região, onde ficará à disposição da Justiça.