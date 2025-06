Policial civil à paisana saca arma durante briga de bar em Sobradinho; veja o vídeo

Um policial civil à paisana foi flagrado armado durante uma confusão em um bar na Quadra 3 de Sobradinho I, na madrugada de sexta para sábado (28/6). A presença do homem com a arma em punho assustou frequentadores do local, que acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

De acordo com a corporação, ao chegar ao bar, os policiais encontraram o homem armado, que se identificou como integrante da Polícia Civil. A equipe solicitou que ele entregasse a arma, o que foi feito de forma voluntária. Os militares confirmaram que a arma não tinha munição na câmara.

Durante a ocorrência, a mãe do policial a paisana relatou ter sido agredida por uma frequentadora do bar após um desentendimento entre as duas. A confusão contribuiu para o clima de tensão no local e por isso, o filho teria ido até o bar.

Veja o vídeo:

Todos os envolvidos foram conduzidos à 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho II. Em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal informou que o policial foi encaminhado para Corregedoria-Geral da PCDF para conhecimento e apuração dos fatos.