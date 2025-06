Harmonia das baterias em tributo aos 67 anos de Taguatinga

Dando continuidade às comemorações pelos 67 anos de Taguatinga, a Praça do Relógio foi palco de um espetáculo sonoro protagonizado por 67 bateristas tocando em sincronia, ontem. A apresentação gratuita chamou a atenção de quem passava pela região central da cidade.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Administração Regional de Taguatinga e a loja Alberto Teclados, especializada na venda de instrumentos musicais e equipamentos de áudio profissional. Segundo Rissa Ramos Costa, sócia-proprietária da loja, a missão do empreendimento vai além da comercialização de produtos, visando também musicalizar o maior número de pessoas possível, seja por meio da venda de instrumentos, seja com projetos sociais e ações que promovam a música na comunidade.

"Hoje é um dia muito especial. Fomos convidados pela Administração de Taguatinga para integrar as comemorações de aniversário da cidade. Pensando nisso, decidimos reunir 67 bateristas tocando juntos, uma verdadeira celebração da música em comunidade", celebra Rissa.

Embora o aniversário oficial de Taguatinga seja comemorado no dia 5 de junho, as festividades se estenderam ao longo de todo o mês. De acordo com Gerson Deveras, servidor da administração da cidade, a proposta foi inspirada em comemorações ao redor do mundo que mantêm programações festivas durante várias semanas. "Tivemos uma agenda extensa, com diversas ações culturais, todas viabilizadas com o apoio e contrapartida de produtores locais", explicou.

Gerson destacou que o evento vai além da comemoração e também integra o projeto Hora do Lazer, que busca resgatar o espírito da antiga Feira de Arte e Cultura de Taguatinga, onde já se apresentaram artistas como Renato Russo, a banda Akneton e outros nomes da cena musical local.

"A proposta é justamente essa: trazer a comunidade de volta à praça, criando um espaço de convivência com música, cultura, adoção de pets, artesanato e outras atividades", concluiu.

Participaram tanto músicos profissionais quanto iniciantes. A proposta era justamente unir diferentes níveis de experiência em prol da música e da cidade. No palco, o baterista e professor Josivaldo Santos conduziu a apresentação ao lado do renomado produtor musical Gregory Júnior e do baixista Rodrigo David. Juntos, eles lideraram os demais instrumentistas, garantindo que todos tocassem em perfeita sincronia.

"Estou muito feliz com essa oportunidade. Minha escola de música fica aqui mesmo, em Taguatinga, e estar ao lado de tantos amigos e músicos incríveis, em uma data tão especial, é extremamente gratificante", comemora Josivaldo.

A cantora e compositora Alexia Loren, 25 anos, foi uma das bateristas a participar do evento. Ela conta que recebeu o convite de um amigo que trabalha na loja Alberto Teclados e que faz aulas de bateria com Josivaldo, assim como ela. "Estou começando agora, faz mais ou menos dois meses que comecei a ter aulas. Sempre tentei aprender instrumentos de corda, mas nunca me sentia realmente apta. Com a bateria, foi diferente, me encontrei de verdade", compartilha.

A jovem conta que a relação com a música e com Taguatinga é antiga. "Desde criança eu canto e sou moradora de Taguatinga, com muito orgulho. Quando era adolescente, vinha sempre à Praça do Relógio, onde rolavam encontros de rap e hip hop. Ver que a praça foi reformada e está recebendo eventos novamente traz uma nostalgia gostosa", diz.

Assim como ela, o jornalista Guilherme Lemos, 36 anos, compareceu ao evento por indicação. Atualmente, Guilherme toca o instrumento há 22 anos. "Achei a proposta do evento muito legal. Sempre tive vontade de participar desse tipo de encontro, e essa foi a oportunidade perfeita", diz.

A paixão pela bateria surgiu ainda na infância: "Sempre gostei de batucar em tudo, mas como morava em apartamento, minha mãe nunca deixou que eu tivesse uma bateria acústica", relembra. Dessa forma, ele passou a fazer aulas, comprou uma bateria eletrônica para estudar, até chegar à tão sonhada bateria acústica.

Laura Morado, 28 anos, contadora, foi ao evento apenas para assistir e prestigiar seu professor de bateria, que estava se apresentando. Junto com a amiga Bruna, ela aprovou o evento.

"Acho muito interessante ver tanta gente reunida: tem participantes de todas as idades, desde iniciantes até músicos mais experientes. A ideia de juntar 67 bateristas para celebrar os 67 anos de Taguatinga é genial. É algo único, que a gente não vê todo dia, e que fortalece a cultura local. Estou adorando", disse.