Mulher se joga de carro em movimento na Asa Sul para fugir o ex-companheiro

Para se livrar do ex-companheiro que cometia violência doméstica, uma mulher se jogou de um carro em movimento na madrugada desta segunda-feira (29/6). Segundo a Polícia Militar, o homem, de 33 anos, teria forçado a vítima a entrar no veículo nas proximidades da residência dela, na Asa Sul, com destino a Taguatinga.

Quando eles passavam pela SQS 408 — onde mora a mãe do autor—, ele reduziu a velocidade e ela se jogou do veículo em movimento. Segundo os policiais, a vítima relatou que o ex-marido tentou obrigá-la a entrar no carro de novo, mas os moradores da quadra a ajudaram. A vítima foi levada para o Hospital de Base pelo Corpo de Bombeiros do DF com ferimentos decorrentes da queda.

O homem foi encontrado pela Polícia Militar (PMDF) deitado na cama da residência da própria mãe. Ele foi detido e conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), com uma fiança estipulada em R$ 5 mil, que não foi paga, permanecendo preso.

Segundo a PM, o autor possui passagens anteriores por crimes como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dano, ameaça, desobediência, uso de substância entorpecente e violência doméstica, inclusive pela Lei Maria da Penha.