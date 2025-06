14 parques do DF serão fechados para dedetização ao longo desta semana

Os horários de funcionamento de 14 parques serão alterados ao longo desta semana, de acordo com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), para que os locais sejam dedetizados. Os parque ficarão, no mínimo, seis horas interditados para a aplicação do produto, usado no controle de pragas urbanas.

A dedetização começa nesta terça-feira (1º/7), no Parque Ecológico do Gama, a partir das 9h. Às 10h30, a interdição será no Parque Distrital do Gama; e às 14h, no Parque Ecológico do Paranoá.

Na quarta-feira (2/7), a dedetização começa às 8h30, no Parque Ecológico do Tororó; às 10h, no Monumento Natural Dom Bosco; às 14h, no Parque Ecológico Ezequias Heringer (Guará II); e às 16h30, no Parque Ecológico da Asa Sul.

Os horários de dedetização na quinta-feira (3/7) são: às 8h30, no Parque Ecológico do Cortado; às 10h30, no Saburo Onoyama; às 14h, no Parques Ecológico do Areal; às 15h30, no Parque de Águas Claras; e às 17h, no Três Meninas, em Samambaia.

Na sexta-feira (4/7) é a vez da Estação Ecológica Águas Emendadas (às 10h30) e do Parque Ecológico Veredinha (às 14h).

