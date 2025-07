Julho começa com mínima de 9,7ºC e Inmet alerta para baixa umidade

Seja bem-vindo, julho! Se você ainda não começou a cumprir as metas estabelecidas em janeiro, fica o aviso: já estamos na metade do ano. Corra!

O mês começou mantendo a tendência de junho, com baixas temperaturas e tempo seco no Distrito Federal. A mínima foi de 9,7ºC no Gama, enquanto no Plano Piloto os termômetros registraram 11,8ºC.

Olívio Bahia, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), afirma que, nos próximos dias, as temperaturas devem ficar mais ainda baixas, condição típica do inverno. Com pouca nebulosidade e céu azulado, a umidade deve variar entre 30% e 90%. Devido à secura, que deve se intensificar nas próximas semanas, o Inmet emitiu um alerta amarelo, para chamar atenção aos cuidados com a saúde e o meio ambiente nesta época do ano. "Apesar do tempo seco, ainda não chegamos no nível crítico de umidade, então, a condição está dentro da normalidade. No ano passado, a secura chegou mais cedo", pontua Olívio.

Além disso, a expectativa é que os próximos dias sejam marcados por um fenômeno conhecido como amplitude térmica, isto é, temperaturas muito baixas durante a manhã e altas no decorrer da tarde. No DF, a máxima não deve ultrapassar os 28°C, no meio da tarde; e no Plano Piloto, pode bater os 26ºC. Já os ventos permanecem de baixos a moderados e não há previsão de chuva.

A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e frio, recomenda-se manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Ter atenção ao manuseio de fogo também é fundamental, para evitar incêndios e queimadas.

