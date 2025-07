Ponto de tráfico em Água Quente tinha três espingardas e munições

Um homem de 62 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de armas de fogo na Rua Galiléia, em Água Quente. No ponto de venda de entorpecentes, agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontraram várias porções de maconha e cocaína, além de um verdadeiro arsenal, com três espingardas e ao menos 42 munições. A prisão ocorreu na tarde dessa segunda-feira (30/6).

A abordagem, conduzida por equipes do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão da PMDF (GTOP 47), ocorreu durante patrulhamento orientado por informações da inteligência da corporação. Diante do material encontrado, o suspeito foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde permanece detido à disposição da Justiça.

Dentre os itens apreendidos, estão: três espingardas, sendo uma de calibre .12, uma de fabricação caseira e uma de pressão adaptada para calibre .22; 23 munições calibre .12; 19 munições calibre .22; pólvora e chumbo. Também foram encontrados R$ 450 em espécie e um celular.

Já entre as drogas e materiais associados, foram encontrados três tabletes de maconha (cerca de 544g); 11 porções fracionadas de maconha; três porções de cocaína; 13 pés de maconha cultivados no local, sementes da planta; duas balanças de precisão; e invólucros plásticos para embalo.

Flagrante no Itapoã Park

Também nessa segunda, a PMDF prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas, no Itapoã Park. Durante a ação, foram apreendidas 15 porções de skunk (variação da cannabis), aproximadamente 205,7 gramas de maconha, R$ 100 em espécie, uma balança de precisão, dois celulares e vários pacotes de embalagem utilizados para fracionar e comercializar os entorpecentes. O homem foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

No Itapoã Park, a polícia também prendeu um traficante e apreendeu drogas (foto: Divulgação/PMDF)

