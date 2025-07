Sesi Lab: Festival Brinca+ tem programação gratuita para a criançada

O festival Brinca+ está de volta ao Sesi Lab, em Brasília, com uma programação gratuita voltada para toda a família. Entre 5 e 27 de julho, o museu de arte, ciência e tecnologia promove atividades educativas e culturais com o tema Energia.

Entre os destaques estão shows infantis com Autoramas, Hélio Ziskind, Mundo Aflora e o espetáculo inédito Energia, do Circo Teatro Udi Grudi. Para os pequenos de até 2 anos, haverá oficinas sensoriais com a arte-educadora Diana Tubenchlak e o Binah Espaço de Arte.

A abertura do festival será marcada por uma festa julina nos dias 5 e 6 de julho, com shows do Fuá do Seu Estrelo, Violas Brasileiras, quadrilhas e ativações científicas na área externa do museu.

As atividades têm interpretação em libras e o espaço é totalmente acessível. O Vai de Graça garante transporte público gratuito aos domingos e feriados. O SESI Lab fica ao lado da Rodoviária do Plano Piloto, com fácil acesso para todas as regiões do DF.

A entrada é gratuita, mas é necessário retirar ingresso nas bilheterias física ou digital. O museu funciona de terça a sexta, das 9h às 18h, e aos fins de semana e feriados, das 10h às 19h.