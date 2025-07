Mudas de tâmara dos Emirados Árabes serão plantadas no Palácio da Alvorada

Foram entregues, na manhã desta quinta-feira (3/7), ao administrador do Palácio da Alvorada, Moacir Bortolozo, dez mudas de tamareiras vindas dos Emirados Árabes. As mudas chegaram ao Brasil em setembro de 2024, mas precisaram passar por uma quarentena de 10 meses na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para evitar a disseminação de pragas antes de serem plantadas no palácio.

“O presidente Lula recebe muitas mudas de presente e muitas árvores frutíferas. Nós temos um pomar com várias espécies de frutas, cítricas e não cítricas também. Temos um grupo de tamareiras lá que foram plantadas, na época que foi construído o Palácio da Alvorada, que hoje elas produzem”, disse Moacir.

As tamareiras são conhecidas por levarem entre 80 e 100 anos para frutificarem. “Quem planta tâmara não colhe tâmara”, diz um antigo ditado popular. De acordo com a pesquisadora da Embrapa, Eloisa Belleza, o ditado é coisa do passado. “Atualmente, com novas técnicas de melhoramento e produção, quem planta tamareiras, poderá colher os frutos antes mesmo de uma década”, explica.

Ao todo, 110 mudas foram doadas ao Brasil pelos Emirados Árabes. Destas, 100 foram enviadas à Bahia para cultivo no semiárido e no cerrado baiano.