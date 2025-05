Embrapa apresenta 150 tecnologias sobre clima rumo à COP30

02/05/2025. Cr..dito: Minervino J..nior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. CB Agro com a engenheira florestal e diretora executiva de neg..cios da Embrapa Ana Euler, ma Bancada as jornalista Sibele Negromonte e Mila Ferreira. - (crédito: Minervino J..nior/CB/D.A Press.)

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) apresentará, no dia 7 de maio, uma vitrine virtual com 150 tecnologias voltadas para a sustentabilidade e o enfrentamento das mudanças climáticas na agropecuária. O lançamento representa um dos principais marcos da Jornada pelo Clima, iniciativa da instituição rumo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém (PA), em novembro de 2025.





Em entrevista ao CB.Agro, Ana Euler, diretora-executiva de negócios e inovação da Embrapa, explicou às jornalistas Cibele Negromonte e Mila Ferreira que a vitrine é resultado de um trabalho de curadoria interna, que reuniu soluções desenvolvidas ao longo de mais de cinco décadas de pesquisa. “Vamos lançar, em 7 de maio, uma vitrine virtual mostrando 150 tecnologias. Temos cultivares adaptados ao clima e ferramentas como, por exemplo, um mapa de protocolos de agricultura de baixo carbono”, destacou.

A novidade será lançada no evento Diálogos pelo Clima, circuito que será realizado ao longo do ano nos seis biomas brasileiros, para promover discussões sobre desafios e soluções da agropecuária sustentável. “Vamos lançar uma jornada de diálogos setoriais para a agricultura, passando por Brasília, Cuiabá, Corumbá, Manaus, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo, reunindo atores do campo produtivo, político e formadores de opinião para falar sobre como posicionamos a agricultura brasileira como parte da solução”, explicou a diretora.

A ação integra a preparação da Embrapa para a COP30, vista como uma oportunidade estratégica de apresentar ao mundo o papel do Brasil na construção de soluções sustentáveis. Segundo Ana Euler, o objetivo é mostrar que a agricultura brasileira pode ser parte da resposta à crise climática. Além disso, durante a conferência, a Embrapa organizará o AgriZone, espaço onde serão apresentadas experiências concretas de tecnologias sustentáveis, como sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta e sistemas agroflorestais, que aliam produtividade à preservação ambiental.

Leia também: Governo tenta melhorar imagem do agro brasileiro no exterior a poucos meses da COP30

“As mudanças climáticas não são algo do futuro, elas já estão no presente. Precisamos de soluções rápidas e capacidade de adaptação para uma agricultura cada vez mais resiliente. O nosso embaixador e presidente da COP, André Corrêa do Lago, tem falado muito sobre isso: não é sobre pactuar metas, é sobre pactuar uma agenda de ação”, afirmou.

A COP30 ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém do Pará. A diretora destaca que a iniciativa de levar a conferência para o norte do país foi ambiciosa, e que isso pode incentivar os governos a buscarem oferecer uma qualidade de vida com olhar sustentável para as populações desta região, que reflete em outras regiões do mundo.

Estagiária sob supervisão de

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular