Distrito Junino começa nesta sexta-feira (4/7) em Brazlândia e Riacho Fundo II

Começa nesta sexta-feira (4/7), o Distrito Junino 2025, um dos maiores projetos culturais já realizados na capital federal. A iniciativa promete transformar o cenário cultural do DF, com apresentações de quadrilhas juninas, trios de forró e bandas regionais, levando a tradição e a alegria das festas juninas para mais perto da comunidade.

As primeiras etapas do evento ocorrerão simultaneamente em Brazlândia (Grupo A) e Riacho Fundo II (Grupo B), e vão até domingo (6/7). Em Brazlândia, a festividade será realizada em frente ao Restaurante Comunitário, na Vila São José. Já no Riacho Fundo II, o palco da celebração será montado ao lado da Feira Permanente.

O ponto alto do evento será o encerramento, marcado para os dias 29 e 30 de agosto, na Esplanada dos Ministérios. A grande final contará com as apresentações das quadrilhas campeãs e atrações musicais de renome nacional. Além da competição entre os grupos A, B e C, o projeto visa fomentar a circulação de artistas regionais, fortalecer a economia criativa e gerar renda nas comunidades envolvidas.

Affonso Gomes, presidente do Instituto Orgulho de Ser Nordestino, responsável pela organização, reforçou a relevância do Distrito Junino para a identidade local. "Ver essa tradição ocupar as cidades e mobilizar as comunidades com tanto orgulho nos mostra que essa política pública está no caminho certo", declarou Gomes.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Cláudio Abrantes, destacou a importância do projeto como uma política pública estruturante. "Estamos dando início a um circuito que vai marcar época e colocar as quadrilhas no lugar de destaque que sempre mereceram", afirmou Abrantes.

Com a previsão de mais de 260 apresentações, o circuito do Distrito Junino percorrerá diversas cidades do DF até o final de agosto. Etapas estão programadas para Santa Maria, Samambaia, Taguatinga, Ceilândia, Recanto das Emas, Planaltina e Cruzeiro.

Abertura

Data: De sexta-feira (4/7) a domingo (6/7)

Programação: Apresentações de quadrilhas juninas, trios de forró e bandas regionais

Entrada: Gratuita e livre para todos os públicos

Brazlândia | Grupo A

Local: Em frente ao Restaurante Comunitário – Vila São José

Horário: Abertura dos portões às 18h

Riacho Fundo II | Grupo B

Local: Ao lado da Feira Permanente

Horário: Abertura dos portões às 18h