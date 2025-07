Presos dois suspeitos de traficar drogas no Posto da Torre

Dois homens, de 36 e 42 anos, foram presos, nesta quinta-feira (3/7), por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram detidos em flagrante durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão da Polícia Civil (PCDF), sendo um no Guará e outro em Santa Maria.

Nos endereços, os agentes apreenderam maconha, anabolizantes, dinheiro em espécie, máquina de cartão e materiais utilizados para o fracionamento e venda de drogas, como balança de precisão e invólucros plásticos vazios, além de uma pistola calibre 9mm.

Os criminosos estavam sendo investigados há três meses pela distribuição de drogas próximo ao Posto da Torre, na Asa Sul, por meio da Operação Iluminado, que visa combater crimes de tráfico.

As investigações demonstraram que o suspeito de 36 anos, residente no Guará, era chefe da associação criminosa e responsável pela coordenação do esquema de tráfico. Já o de 42 anos distribuia as drogas, especialmente maconha e cocaína.

Os suspeitos foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde o homem de 42 anos foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, enquanto o de 36 anos foi autuado pelos mesmos crimes e também por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.