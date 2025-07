Vídeo: mulher é agredida por PM durante briga de trânsito em Taguatinga

Uma mulher, de 43 anos, foi agredida por um agente da Polícia Militar (PMDF) durante uma briga de trânsito em Taguatinga. O caso foi registrado por câmeras de segurança de um prédio.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), a vítima contou que a situação, que ocorreu na tarde de 20 de maio, evoluiu de uma discussão para agressões físicas e danos ao veículo, que teve pertences furtados deixados dentro do automóvel.

Veja o vídeo:







A Polícia Civil afirmou que o caso segue em investigação e que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, furto e injúria.

A PMDF informou em nota que a corregedoria da corporação apura o caso, que será “rigorosamente investigado”. A corporação considerou o ato como covarde e que as imagens do circuito de segurança já estão sob análise. “O militar foi imediatamente afastado do serviço operacional e teve o seu porte de arma suspenso”, completou.

Por fim, a PMDF reforçou que repudia todo tipo de violência, especialmente contra mulheres, e que considera o enfrentamento à violência de gênero como uma das prioridades da corporação.