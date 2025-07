Serasa realiza mutirão para negociação de dívidas até o dia 11 de julho

O Serasa realiza um mutirão, até o dia 11 de julho, com o intuito de facilitar acordos de dívidas bancárias. Aqueles que precisam negociar dívidas com bancos têm a oportunidade com a ação do Desbanca. Mais de 400 milhões de ofertas de renegociação são disponibilizadas na plataforma Serasa Limpa Nome.

Mais de quarenta instituições financeiras e securitizadoras parceiras, como Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco, estão participando da ação. Neste período, alguns descontos podem chegar a até 97%, com parcelas a partir de R$ 9,90 e possibilidade de fechar acordos de até R$ 100.