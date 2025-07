Previsão do tempo: segunda começa gelada no DF com mínima de 10,3ºC

A semana começou com termômetros baixos no Distrito Federal. A menor temperatura registrada nesta segunda-feira (7/7) foi de 10,3°C, no Sudoeste, de acordo com o meteorologista Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Apesar do friozinho pela manhã, o dia promete esquentar: a máxima pode chegar aos 27°C no período da tarde. A umidade relativa do ar, que estava em torno de 95% nas primeiras horas do dia, deve cair para índices entre 25% e 30% ao longo da tarde , níveis considerados de atenção pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O meteorologista recomenda: "Os cuidados permanecem os mesmos: ingerir bastante água, passar protetor solar. À noite tem que se agasalhar bem. E, claro, evitar limpar terrenos utilizando fogo em função do risco elevado de incêndios florestais".

Não há previsão de chuva para hoje. O tempo deve permanecer seco, com céu claro a parcialmente nublado, cenário típico do inverno brasiliense.