Reaberto, zoo recebe turistas e terá programação especial de férias

O Zoológico de Brasília voltou a receber visitantes ontem, depois de ficar interditado desde 28 de maio, em decorrência de dois casos confirmados de gripe aviária — em um irerê e um emu. A reabertura coincide com o início do período de férias escolares e atraiu famílias de diferentes regiões do país. Para marcar o retorno, o espaço preparou uma programação especial com visitas guiadas ao longo da semana.

"É um programa legal para as crianças, mas nós, que somos adultos, acabamos nos divertindo também", conta Daniel Soares, que desembarcou em Brasília com a esposa, Aline, e a filha Luísa, 6 anos, diretamente de Aracaju. De malas prontas para Caldas Novas (GO), a família desembarcou na capital e resolveu fazer uma parada estratégica para visitar o Zoológico e deu a sorte de o espaço reabrir justamente no dia da visita. A família conhecia o local de outras viagens, mas agora, com Luísa um pouco maior, o passeio tem um novo significado. "Ela adora ver os animais e nós ficamos felizes de poder viver isso com ela", disse Aline. Luísa estava empolgada com o passeio. "Vi capivara, macaco e pato", contou a pequena, com um sorriso no rosto.

Daniel, Aline e Luísa foram curtir o período de férias (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Entre os que aguardavam ansiosos pela reabertura, estava o brasiliense André Macedo, morador de Águas Claras, que levou o filho Leonardo, de 3 anos, para revisitar os animais, agora com mais curiosidade e entusiasmo. "Nós viemos antes, mas ele era muito pequeno e acabava não interagindo muito. Hoje, tem até preferência do que quer ver", brincou André. "Eu quero ver o elefante", completou o menino, animado.

André destacou o valor educativo da experiência para as crianças. "Não é só para expor os animais, é também um trabalho de recuperação e cuidado com eles que precisa ser mostrado e ensinado para os mais novos", afirmou.

Moradora do Plano Piloto, Denise Rodrigues levou o filho Yan, 2, para conhecer o zoológico pela primeira vez. "É uma sensação boa, de que está tudo bem agora, e que temos novamente essa oportunidade de mostrar os animais para as crianças", afirmou. Ela disse que o filho reconhece os bichos dos livros que leem em casa. "A gente fala: 'lembra do livrinho? É o elefante, o jacaré', e ele fica todo empolgado", afirma.

O sentimento se repetia com outras famílias da cidade. Márcio Ribeiro, também morador de Brasília, contou que o zoológico fez falta durante o período fechado. "Logo que anunciaram a reabertura, nos organizamos para vir, porque nosso filho adora animais e sabíamos que ele ia adorar o zoo", afirmou. Ao lado da esposa, Natalie, e do pequeno Augusto, 2, eles relembram as próprias visitas de infância ao espaço. "A gente veio muito quando pequeno, agora é a vez dele", completou Natalie.

Passeio em família

A brasiliense Gardênia Holanda aproveitou as férias dos familiares para os receber na capital. A família veio de São Luís para passar as férias e fizeram questão de incluir zoo no roteiro. "Eles chegaram na sexta e estavam na maior expectativa de trazer as crianças para conhecer. Quando anunciaram a reabertura foi uma felicidade", contou Gardênia.

Embora alguns dos adultos conhecessem o local, a publicitária conta que, para os pequenos da família, foi a primeira visita. "Esse passeio mata a nossa saudade de ter um contato com a natureza e fica ainda mais especial com as reações das crianças vendo os animais", disse.

Gardênia trouxe a família de São Luís para conhecer o espaço (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Para a família Rufino, a visita ao zoológico foi uma feliz coincidência. De passagem por Brasília, o grupo veio de Recife e descobriu a reabertura ao chegar na cidade. "Foi muita sorte, porque vamos embora amanhã e conseguimos visitar justo no dia certo", comemorou Neucimar, que estava acompanhada do marido, Sérgio, e dos filhos Rebeca, 16, Davi, 11, e Rafaela, 9. "Nós gostamos bastante. As crianças nunca tinham vindo aqui", ressaltou Sérgio. "Fomos a outros zoológicos, mas o daqui é diferente de todos os outros", afirmou Rebeca, que disse estar encantada em ver um elefante de perto pela primeira vez.

Quem também ficou fascinada pelo zoo foi a família Taquete, eles vieram do Rio de Janeiro para visitar Gisele, que mora em Brasília há pouco tempo. "Gosto muito do zoológico e logo que anunciaram que ele ia ser interditado fiquei apreensiva, porque queria que minha família conhecesse tudo. Ainda bem que deu certo", comemorou. Para Cristilene, irmã de Gisele, o zoológico é diferenciado: "Tem muito mais bicho aqui do que no zoo do Rio", disse.

Programação

Como parte da programação especial desta semana, o Zoológico de Brasília está oferecendo visitas guiadas diárias às 9h e às 14h. A atividade é gratuita, não exige agendamento prévio e tem como ponto de encontro a estátua da elefante Nelly, perto da portaria. A partir da próxima semana, essas visitas passarão a ocorrer apenas aos domingos, nos mesmos horários.

Durante o mês de julho, o zoo será aberto todos os dias, das 8h30 às 17h. A entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Aos domingos, o ingresso é gratuito como parte do programa Lazer para Todos.