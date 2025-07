Homem é preso após ameaçar frentista com faca e dirigir embriagado no Gama

O autor desfeririu um golpe com a arma branca, causando arranhões no braço da vítima, além de intimidar outras pessoas no local - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem foi preso após ameaçar um frentista com uma faca, em um posto de gasolina, na Quadra 45 do Setor Central do Gama. O autor desfeririu um golpe com a arma branca, causando arranhões no braço da vítima, além de intimidar outras pessoas no local. O caso ocorreu na segunda-feira (7/7).

Acionada, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ouviu de moradores da região que o suspeito estava conduzindo um veículo de forma perigosa desde as 5h da manhã. Segundo os relatos, ele quase atropelou pedestres, realizou manobras arriscadas e retornou diversas vezes à mesma rua, aparentando estar fora de controle.

A PM localizou o homem dirigindo um veículo modelo VW/Gol. Interceptado pelas viaturas, ele tentou fugir, mas foi contido. Durante a abordagem, os policiais constataram sinais de embriaguez, porém, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro.

No veículo foram encontradas ferramentas de trabalho e objetos que poderiam ser utilizados como armas brancas. O homem disse que descartou perto do posto a faca utilizada no ataque, mas o objeto não foi localizado. O carro estava com o licenciamento vencido e foi recolhido ao depósito do Detran/DF pela PMDF.

O caso foi registrado na 20ª Delegacia de Polícia.