Presidente do PT-DF prevê lançamento de candidato ao governo até outubro

Em entrevista no CB Poder desta terça-feira (8/7), o novo presidente do PT-DF, Guilherme Sigmaringa, afirmou que o partido tem interesse em lançar, nos próximos meses, um nome para candidatura ao governo do Distrito Federal. Às jornalistas Ana Maria Campos e Denise Rothemburg, o dirigente petista disse que o partido tem quadros, história e legitimidade para construir uma candidatura própria.

“A candidatura própria é algo que move muito e está na paixão da militância, vai na essência e no instinto. Isso reverbera para todas as candidaturas. Partidos que têm candidatos fortes ao governo, têm a tendência de potencializar as demais candidaturas”, afirmou Sigmaringa. “Acho que o partido tem que fazer isso, minha candidatura se propôs e firmou o compromisso de fazer a construção nesse sentido, pois temos quadros, história e legitimidade para o fazer”, completou.

De acordo com Guilherme, até outubro, será anunciado o candidato, embora o partido não descarte a possibilidade de se alinhar a outro bloco, para lançar juntos, um nome. Com a proximidade do PSB, partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Sigmaringa considera o grupo um aliado “potencial e natural”. “O PT ficou voltado muito para dentro. Precisamos retomar a negociação com os partidos de fora”, refletiu.

Confira a entrevista completa:

Sobre o nome de Ricardo Capelli, pré-lançado como candidato do PSB, o novo líder do PT manifestou-se positivamente. “Acho que ele (Capelli) vem fazendo um bom trabalho nas redes. Tem feito um enfrentamento e tem ganhado espaço, apesar de ser um novato na política do DF e na cidade. Acho que não temos que desconsiderar ninguém de largada, precisamos fazer essa construção”, ressaltou.

Eleição

Guilherme Sigmaringa, filho do advogado e ex-deputado Sigmaringa Seixas, venceu, no domingo (6/7), as eleições para a presidência do PT-DF, com resultado anunciado às 22h30. De um total de 7.081 votos válidos, Guilherme teve 4.534. A candidatura dele veio como uma proposta de renovação geracional.