Justiça obriga GDF a indenizar família por falha em atendimento médico

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios(TJDFT) manteve a decisão que obriga o Governo do DF a pagar uma indenização de R$ 75 mil ao pai de um jovem que morreu após não receber o atendimento adequado no Hospital Regional de Planaltina.

Na época, o rapaz sofreu um acidente de carro e foi levado ao hospital. Mesmo com sintomas fora do comum, os médicos o liberaram dizendo que ele não tinha ferimentos graves. Pouco tempo depois, ele teve uma parada cardíaca ainda dentro do hospital, no corredor. Só então os médicos decidiram fazer uma cirurgia, mas já era tarde demais. O caso aconteceu no ano de 2019.

O GDF alegou que não houve erro médico, mas a Justiça entendeu que o atendimento foi feito de forma negligente e que a alta médica foi dada antes da hora. Por isso, o tribunal confirmou que o governo deve indenizar a família da vítima, por danos morais.