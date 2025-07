'Supermaconha' avaliada em R$ 750 mil é apreendida no Sol Nascente

Seis quilos de uma droga conhecida como "Dry Ice", também chamada de "supermaconha", foi apreendida durante uma operação policial no Sol Nascente. O entorpecente, que foi avaliado em aproximadamente R$ 750 mil, é produzido a partir da flor da maconha e submetido a um processo de batimento com gelo e filtragem. Um veículo roubado também foi recuperado no local onde a droga foi apreendida.

A ocorrência iniciou na tarde de quarta-feira (9/7), quando agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizaram um veículo com registro de roubo. Durante a abordagem, os militares identificaram sinais de atividade relacionada ao tráfico de entorpecentes no local.

Leia também: Homem é preso por comando de tráfico de drogas entre DF, SP e GO

Além do veículo produto de roubo e dos 6 kg da droga, foram apreendidos apetrechos utilizados para o tráfico de drogas — papel filme e tesoura —, balanças de precisão e máquinas de cartão. Todo o material apreendido, juntamente com o carro, foi encaminhado à 15ª delegacia, em Ceilândia.

Também na tarde de ontem, foram apreendidas porções de cocaína, maconha e crack escondidas no quarto de um homem de 24 anos, preso em flagrante por tráfico de drogas. Na residência, além das drogas, foram encontrados uma balança de precisão e materiais para embalar os entorpecentes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular