Desavença de trabalho termina com carro incendiado em Brazlândia

Um conflito profissional acabou em crime na região de Brazlândia. Um homem foi preso após atear fogo no carro do seu chefe, com quem mantinha uma relação conturbada de trabalho. O veículo, um Ford EcoSport, estava estacionado na calçada da residência da vítima, na Quadra 38, Conjunto C, Vila São José, quando o indivíduo despejou gasolina e incendiou o automóvel.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Civil do Distito Federal (PCDF) cumpriu um mandado de busca e apreensão, nesta quarta-feira (9/7), no endereço do investigado, localizado na região da Vendinha, em Goiás. No local, os agentes recolheram o celular do suspeito que foi apreendido para análise. De acordo com a corporação, o homem já tinha antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça.

As investigações da 18ª Delegacia de Polícia apontam que o incêndio, ocorrido no dia 23 de junho, foi motivado por desentendimentos anteriores entre autor e vítima, relacionados ao ambiente de trabalho. Na noite do crime, o Fiat Siena utilizado no crime pertencia a um terceiro, que não tinha conhecimento do conflito e havia deixado o carro com o autor para que ele realizasse consertos.